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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’daki medya çalışanlarına plaket

İHA

Erzincan’daki medya çalışanlarına plaket

Erzincan’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde düzenlenen programda kentte görev yapan medya çalışanlarına plaket takdim edildi.
Kentteki bir restaurantta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programa medya mensupları ve Erzincan TSO yönetim kurulu katıldı.
Programda, slayt gösterisi ardından Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu bir konuşma yaptı.
Program medya çalışanlarına günün anlam ve önemine binaen plaket takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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