Göl manzaralı Ergan Dağında kayak keyfi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak ve manzaranın keyfini çıkardı.

Konaklama tesisi bulunmadığı için özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz 25 Aralıkta yeni sezonun başlamasıyla birlikte hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte buz tutan Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.

Öte yandan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yaş grupları kayak il birinciliği müsabakaları gerçekleşti. Alp disiplini, kayaklı koşu ve snowboard kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.