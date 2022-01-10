Erzincan’da kayak il birinciliği müsabakaları yapıldı

Erzincan’da yaş grupları kayak il birinciliği müsabakaları gerçekleşti.

Ergan Kayak Merkezinde hafta sonu gerçekleştirilen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Alp disiplini, kayaklı koşu ve snowboard kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek ve Erzincan’ı il dışında yapılacak müsabakalarda temsil etmek için kıyasıya yarıştılar. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Ödül törenine katılan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, dereceye giren ve Erzincan’ı temsil edecek olan sporculara başarılar diledi.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular;

Alp Disiplini kategorisinde, U12 Kız kategorisinde Ada Satır birinci, U12 Erkek kategorisinde Buğra Kayra Mumcu birinci, U14 kız kategorisinde Yağmur Naz Mumcu birinci, U14 erkek kategorisinde Mücahit Fuat Korkmaz birinci, U16 kız kategorisinde Elif Nisa Oktay birinci, U16 erkek kategorisinde Hakkı Yiğit Özdemir birinci, U18 kız kategorisinde Gülnihal Tusem Özdemir birinci, U18 erkek kategorisinde Mustafa Pak birinci, Büyük kızlar kategorisinde Senanur Kan birinci, Büyük erkekler kategorisinde ise Rıdvan İkbal Çimen birinci olurken Kayaklı Koşu kategorisinde; U12 erkek kategorisinde Yusuf Efe Şengül birinci, U12 kız kategorisinde Aleyna Akoğlu birinci, U13 kız kategorisinde Berilsu Dal birinci, U13 erkek kategorisinde Ahmetcan Uslu birinci, U14 erkek kategorisinde İlam Taş birinci, U16 kız kategorisinde Gülnur Sağır birinci, U18 erkek kategorisinde ise Can Akgül birinci oldu.

Snowboard kategorisinde ise U15 kızlar kategorisinde Azra Acar birinci, U15 erkekler kategorisinde Emirhan Miraç Canberk birinci, U11 erkekler kategorisinde ise Ömer Asaf Duman birinci oldu.

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