Erzincan’da jeotermal kaynak arama çalışması yürütülecek!

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da sera ısıtmasında kullanılmak üzere jeotermal kaynak aranacak.

Bu kapsamda Erzincan merkez ilçesindeki sahada 7 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak arama faaliyetleri yürütülecek. Açılacak kuyuların derinliğinin 1000 metre olması planlanıyor. Arama çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda, kaynak için sıcaklık testleri yapılarak kuyular jeotermal kuyuya dönüştürülecek. Çıkarılacak olan jeotermal kaynak, söz konusu saha içerisinde yapılacak seracılık faaliyeti için ısırtma amaçlı kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.