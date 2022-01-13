Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. ErzincanSivas kara yolu üzeri 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücülerin ilerlemekte zorluk yaşadığı geçitte görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor.

Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı tırların kayganlaşan yollarda makaslama yapmaları üzerine zaman zaman ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Polonya’dan İran’a yük taşıyan ve yolda kalan bir tır sürücüsüne de trafik ekipleri yardımcı oldu. Araç zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

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