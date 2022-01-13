Erzincan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, 20212022 eğitimöğretim yılının ilk yarısında el sanatları alanındaki kurslarda ortaya çıkan ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürümü Aziz Gün, serginin açılışını gerçekleştirdi. El sanatları alanında açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Serginin açılışını yapan ve sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Aziz Gün, kurslarda görev alan eğiticilere teşekkür ederek bir süre eserlerin sahibi kursiyerlerle sohbet etti.

Özellikle dört haftalık filografi kursunda büyük beceri kazanan kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada; "Bu becerinizden dolayı sizleri kutluyorum, mükemmel eserlere imza atmışsınız. Kazandığınız bu beceriyle hem evlerinizin ihtiyacı olan eşyaları, dekorları hazırlayacak hem de yeni eserler üreterek aile bütçenize katkı sağlamış olacaksınız. Biz bu imkanları tüm halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Yeni beceriler kazanmak isteyen, kendini geliştirmek isteyenlere kapımız açık bekliyoruz" dedi.

Sergide filografi alanında 14 eser, ahşap süsleme alanında 14 eser, mozaik alanın da ise 4 eser yer aldı. Serginin diğer bölümünde takı tasarım alanında yapılan çalışmalar ile iğne oyası ve nakış alanındaki eserler sergilendi. Sergide eserleri yer alan kursiyerlerin ise büyük heyecan ve mutluluk yaşadıkları görüldü. Kendilerine bu imkânı sunan Halk Eğitimi Merkezine ve eğiticilerine teşekkür eden kursiyerler, mesleki kurslar sayesinde edindikleri beceri ve tecrübeyle üretmeyi de öğrendiklerini belirttiler.

Erzincan Halk Eğitimi Merkezinin 2021 yılı içerisinde kurs faaliyetleri değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, sergi açılışından sonra yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılında Halk Eğitimi Merkezinde toplam 514 kurs açıldı. Açılan bu kurslara ise 13 bin 774 kursiyer katıldı. Pandemi dolayısıyla kurumlarımızda eğitime ara verilmesi ve kapanma olmasına rağmen ulaşılan kursiyer sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Kursiyer sayılarımızda nüfusa oranladığımızda yaklaşık yüzde 9'luk bir orana ulaşılmıştır. Birçok sınırlamanın olduğu bu dönemde kurumlarımızda eğitime devam edilmiş, alınan tedbirlerle yetişkinlerin kurs talepleri karşılanmıştır. Hayatın normale dönmesiyle kursiyer sayımızı artırmayı planlıyoruz. Halen yaygın eğitim kurumlarında 3 bin 758 kurs programıyla tüm halkımıza ihtiyaç duyduğu alanda eğitim vermeye devam ediyoruz."

72 saat süreli filografi kursundaki kursiyerlerin çalışmalarından oluşan 14 eser, ahşap süsleme kursundan 7 eser, mozaik süsleme alanında 4 eser, takı tasarımı ve nakış kurslarında yapılmış olan çeşitli eserlerden oluşan sergi bir hafta süreyle açık kalacak.

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