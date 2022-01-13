Yoldan çıkıp tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı

Erzincan'da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ErzurumErzincan kara yolu Bayırbağ köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Van Ankara seferini gerçekleştiren Fuat Demirbaş idaresindeki 65 AAR 202 plakalı yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, otobüsteki yolcularda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.