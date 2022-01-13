Kemaliye Belediyesine Sıfır Atık Belgesi

Erzincan’ın Kemaliye ilçe belediyesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi verildi.
Konuya ilişkin Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Atık Yönetimi Mevzuatı çerçevesinde Sıfır Atık Bilgi Sistemi kurulumu, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve Sıfır Atık Belgesinin alınması konusunda Kemaliye Belediyesi ilimizdeki ve bölgemizdeki belediyeler arasında ilklerden olmayı başardı.
Belediyemiz 12,273 ton kağıt metal plastik cam ve pil gibi atığın geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmasını sağlayarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sıfır Atık Belgesini aldı.
Sıfır Atık Bilgi Sisteminin kurularak atıkların geri kazanılması konusundaki özverili çalışmalarından dolayı personelimiz Şef Mehmet Hakan Uçar’a teşekkür ederiz.” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.