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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseler arası “1 Tema 1 Sunum Projesinin” tanıtım toplantısı yapıldı

İHA

Liseler arası “1 Tema 1 Sunum Projesinin” tanıtım toplantısı yapıldı

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ArGe birimince düzenlenen "Liseler Arası 1 Tema 1 Sunum Projesi" kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek olan, "Bana Erzincan'ı Anlatır Mısın?” sunum ve canlandırma yarışmasının, ortaöğretim okul müdürlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ArGe Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol, okulların yarışmaya katılımlarının özellikle pandemi sürecinde sosyal etkinliklerden uzak kalan öğrenciler açısından son derece önemli olduğu ekseninde bir açılış konuşması yaptı. Devamında Müdürlüğün ArGe Birimi, proje içeriği hakkında okul müdürlerini bilgilendirdi.
Hüseyin Erol yaptığı konuşmasında, "2016 yılından bu yana süregelen ve en son beşincisi düzenlenen Liseler Arası Prof. Dr. Fuat Sezgin Münazara Turnuvası'nın tema ve içerik açısından güncellenmiş şekliyle Liseler Arası 1 Tema 1 Sunum Projesi, öğretmen ve öğrencilerimizin sadece konuşma ve araştırmaya dayalı bilgi aktarımından değil aynı zamanda teknoloji ve sahne sanatlarından yararlanabilme ve yarışmalara çok daha geniş bir yelpazede hazırlık yapma fırsatı sunmaktadır. İçerik açısından daha da zenginleşerek devam edecek olan projemizde öncelikli amaçlarımızdan biri de, planladığımız yeni formata bağlı kalarak içeriğin her yıl değişmesidir. Liseler Arası 1 Tema 1 Sunum Projesi kapsamında yapılacak olan bu yılki yarışma, Erzincan'ın tanıtımına yönelik olarak "Bana Erzincan'ı Anlatır Mısın? Sunum ve Canlandırma Yarışması" olarak gerçekleşecek olup, gelecek yıllarda farklı temalar ile karşımıza çıkacaktır. Projemizde, özellikle pandemi döneminde okul, sosyal çevre ve dolayısıyla sosyal etkinliklerden uzak kalan ve içine kapanmaya başlayan öğrencilerimizin bu olumsuz durumdan kurtulmaları ve eskisi gibi aktif bir sosyal yaşama kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi ise bu gibi sosyal etkinliklerin uygulanması ve yaygınlaştırılmasıyla yapılabilmektedir. Dolayısıyla projemizin ana hedeflerinden biri de salgın döneminde sosyal ve psikolojik açıdan olumsuzluklar yaşayan öğrencilerimizin sosyal etkinlikler sayesinde sağlıklı gelişimleridir” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ArGe Birimi Proje Yürütücüsü Harun Ayaydın ise, "Projemizin bu yılki temasının ortaya çıkış sürecinde en öncelikli gerekçelerimizden biri şehrimiz olan Erzincan'ın tüm yönleriyle tanınması ve tanıtılmasıdır. Nitekim şehrimiz kültürel açıdan birçok çeşitliliği bünyesinde barındırmakta ve tarihsel açıdan son derece zengin bir konumda bulunmaktadır. Bu millî ve manevi zenginliklerimizi öğrencilerimize aktarırken aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine ve akademik başarılarına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. İşte bu yüzden şehrimizi tüm yönleriyle tanır ve tanıtırken öğrencilerimizde şehrimizin zenginliklerine yönelik bir farkındalık oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu. Projeye ilgi ve katılımın yüksek düzeyde olması temennisiyle toplantı sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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