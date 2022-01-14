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Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Erzincan’da tiyatro severlerle buluştu

İHA

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Erzincan’da tiyatro severlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" adlı tiyatro oyunu, Erzincan’da tiyatro severlerle buluştu.
Medine'yi, İngiliz destekli isyancılara karşı büyük bir kahramanlıkla savunan Fahreddin Paşa’nın (Ömer Fahreddin Türkan), hayatını anlatan "Kumandan" adlı tiyatro oyunu 2 seans olarak Erzincan Müftülük Konferans Salonunda sahnelendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kumandan" isimli tiyatro oyunu kentteki öğrencilere ve tiyatro severlere duygusal anlar yaşattı.
Senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz'ın yaptığı 81 ilde sahnelenmesi planlanan oyunda Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli Fahreddin Paşa'nın, İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesi ve Hz. Peygamber sevgisi konu alınıyor.
Gösterinin ardında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu oyunculara çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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