Liseli öğrencilere AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, lise öğrencilerine ‘Afet Farkındalık ve Afet Gönüllülük Sistemi’ bilgilendirmesi eğitimi vererek farkındalık oluşturuyor.

Erzincan AFAD İl Müdürlüğü tarafından “AFAD Gönüllülük Projesi” kapsamında Erzincan’daki öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine afetlere hazırlık eğitimi verdi.

Acil durum anlarında aranması gereken numaraların hatırlatıldığı eğitimde AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında öğrenciler bilgilendirilirken, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğrencilere aktarıldı.

Yapılan eğitimler ile bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde farkındalık oluşturmak, bireyler ile yaşadıkları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, alınabilecek temel önlemleri paylaşmayı amaçlanıyor.

Ayrıca, kurumsal yapıların ve toplumun iş birliğini güçlendirmek, afet yönetiminin başarısını arttırmak, kamu kurumlarının çalışmaları gibi faktörlerin yanı sıra vatandaşların direkt katılımını sağlamak amacıyla geliştirilen AFAD Gönüllülük Sistemi, afet ve acil durumlarında toplumun daha dirençli olmasını sağlıyor. AFAD gönüllüleri eğitim seviyelerine göre profesyonel AFAD ekipleri ile birlikte saha çalışmalarına da katılabiliyor.

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