Toplu taşıma ve ticari taksilerde trafik denetimi

Erzincan’da toplu taşıma ve ticari taksiler üzerinde trafik denetimi yapıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde sivil trafik denetim personeli tarafından toplu taşıma araçlarına ve ticari taksilere yolcu gibi binilmesi ve yolculuk yapılması suretiyle, trafik denetimi yapıldı. Ekipler yapılan denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken nizami olarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlar ise bu gibi denetimlerin önemli olduğunu söyleyerek daha sık denetimler gerçekleştirilmesini istedi.

Jandarma ekipleri, trafikte yer alan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına aralıksız devam edileceğini belirtti.

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