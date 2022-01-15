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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlerden görme engelliler için anlamlı etkinlik

İHA

Gençlerden görme engelliler için anlamlı etkinlik

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından “714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla özel bir program yapıldı. Programda gençler gözleri bağlı olarak yürümeyi, bardağa su doldurmayı denedi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Gençlik Merkezinde “714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla program düzenlendi. Programda gençler hissedilebilir yüzeyde gözlerinde bant ve ellerinde baston ile yürümeyi deneyimledikten sonra sürahiden bardağa su doldurmaya çalıştı. Deneyimleri sırasında oldukça zorlanan gençler için anlamlı bir farkındalık çalışması oldu.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından ilk olarak görme engelli ressam Eşref Armağan’ın hayatını anlatan video izlendi. Video gösteriminin ardından görme engelli bireylerin kullandığı hissedilebilir yüzeyde öğrenciler, gözleri bağlı bir şekilde ellerinde baston ile yürümeyi deneyimledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Rufai Yağcıoğlu gençlerle birlikte etkinliğe katıldı ve hissedilebilir yüzeyde gözleri bağlı bir şekilde yürüdü. Etkinliğin devamında toplum destekli polisler ve gençler yine gözlerinde bantla sürahiden bardağa su doldurmayı denedi.
Etkinlikte gençlerden olumlu yönde tepkiler aldıklarını belirten Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, “Gençlerimize görme engellilere nasıl yardımcı olacaklarını, beyaz bastonlu birini gördükleri zaman nasıl davranmaları gerektiğini ve onların neler hissettiklerini anlamalarına yönelik farkındalık ve empati çalışması yaptık. Herkesten olumlu tepkiler aldık. Hepsi parkuru denedi. Güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.
Hissedilebilir yüzeyde gözleri bağlı bir şekilde yürüyen öğrencilerden Murat Toklu ise “Görme engellilerin gerçekten zor bir yaşantıları var. Önce her şeyi görüp, sonradan hiçbir şey görmemek sadece bir siyahlık olması çok kötü bir duygu. Parkurda yürürken hissedebiliyorsun ama görmedikten sonra bir anlamının da olmadığını anlıyorsun” diye konuştu.
Farkındalık etkinliğinin ardından EBYÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından konser verildi. Program ikramların ardından sona erdi.
Gerçekleştirilen etkimliğe, Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Rufai Yağcıoğlu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Murat Yıldırım, Beyazay Derneği Şube Başkanı Yunus Kabil, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Büşra İnce Aslan, görme engelli vatandaşlar ve gençler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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