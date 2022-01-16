Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, orman bölgelerinde yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yakılarak imha edildi.

DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye ilçesi Kutluca köyü dağlık alanda bulunan ve kaçak avcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen bir kulübe belirledi. Tespit edilen avcı kulübesini yakarak imha eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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