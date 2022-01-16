Türk halk müziği sanatçısı Erzincan’ın kar keyfi

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Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, kar ve tipinin etkili olduğu yolda ekibiyle birlikte duraksayarak kartopu oynadı.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte Erzincan’dan minibüsle Tunceli’ye giden ünlü sanatçı Erdal Erzincan, Pülümür yolunda kar ve tipinin etkili olduğu noktada kar keyfi yaşadı. Minibüsten aşağı inen Erzincan, gençlerle birlikte kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Bu anları Erzincan, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Video kısa sürede büyük beğeni topladı. Erzincanlı ünlü Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan’da videonun altına ‘çok özendim’ yorumunu bıraktı.

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