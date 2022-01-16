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Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan'da başladı

DHA

Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan'da başladı


ERZİNCAN, (DHA)-Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan´daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.
Yarışmalara U18 kategorisinde yaklaşık 20 ilden 97 sporcu katılıyor. 2 gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren sporcular liglere katılmaya hak kazanacak.
Kız ve erkeklerde U12, U14, U16 kategorilerinde yarışmalar ise önümüzde ki hafta içi yapılacak. Kız ve erkeklerde U12, U14, U16 elemelerine ise Türkiye geneli 200'den fazla sporcunun katılması bekleniyor. Önümüzde ki hafta içi düzenlenecek yarışlar sonrasında düzenlen program ödül töreni ile sona erecek.
Yarışmalara katılan kayak sporcusu Harun Tan Saybur, "Bitlis'ten geldim. 16 yaşındayım. U18 Erkekler kategorisinde yarışıyorum. İyi geçti güzeldi" diye konuştu. Yarışlara Erzurum'dan katılan sporcu Yusuf Deniz Yıldız ise, "Pist çok kolaydı. Ama istediğim gibi kayamadım. Yavaş kaydım" dedi.
Bir başka sporcu Arda Çetin de, "Tunceli'den katılıyorum. Yarış iyi geçti. Güzel geçti. Zorluydu. Kapıların darlığı veya genişliği bizim için çok önemli. Pist güzeldi. Buzdu. Hızlanmamış daha kolay oldu bizim için avantajlıydı kısacası" dedi.
Hava şartlarına rağmen yarışın iyi geçtiğini ifade eden sporcu Arda İmre, "Tunceli Ovacık'tan katılıyorum. Dün geldik yarışmaya. Piste bir kez çıkma imkanımız oldu. Pist için başta biraz heyecanlıydım. Ama yarışınca kendime geldim. Yarışınca tüm yanma soğukluk şartları gidiyor yarışırken. Şu an da iyi bir başarı yaptığımı düşünüyorum. Birazdan da kontrol edeceğim" diye konuştu. 
Yarışmacılara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu ise, "Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2021-2022 kış sezonunu açmış bulunmaktayız. İlk defa Erzincan Ergan Dağı'nda eleme yarışları yapacağız. Bugün U18'ler başladı. Haftaya salı ve çarşamba günü U12, U14, U16 elemeleri yapılacak. Burada yarışan sporcularımız ilk üçe giren, bazı kategorilerde de ilk 20'ye giren sporcularımız lige çıkacaklar. Ligde A, A1, A2 ligi olmak üzere kademeli bir şekilde lige çıkacaklar. Eğer buradan da başarılı olurlarsa milli takıma seçilecekler. Milli takımda da ülkemizi temsil edecekler. Şu an da 97 sporcumuz yarışmakta. Tahmin ediyorum ki U12, U14, U16'larda bu sayı 200'leri bulur. Bunların içerisinden çıkacak olan başarılı sporcularımızı liglere alıp liglerde ülkemiz adına ve bizim K1,K2 dediğimiz liglerimiz var. Buralarda yarışacaklar. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Federasyonumuza bağlı 250 civarında kayak kulübü var. Tahminen 20 ilden gelen sporcularımız var. Artık kayak o kadar sevildi ki hiç ummadığımız şehirlerden çok iyi sporcular çıkıyor. Türkiye'nin iyi kayakçıları eskiden Erzurum'dan, Sarıkamış'tan çıkardı. Artık Türkiye'nin her ilinden çok başarılı sporcular yetişip ülkemizi de iyi şekilde temsil ediyorlar" dedi.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarışan sporcular
-Yarışmadan görüntü
-Sporcuların kapılardan geçmesi
-Yarışmadan detaylar
-Röportajlar DHA-Spor Türkiye-Erzincan / Merkez DHA
2022-01-16 17:45:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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