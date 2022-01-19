Erzincan’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı

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Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimöğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitimöğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir. Üniversitemiz eğitime devam edecektir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.” denildi.

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