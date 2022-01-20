İl Milli Eğitim Müdürü Gün: “Tüm öğrencilerimizin yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumasını, kış ayının güzelliklerinin farkına vararak doğayla, çevreyle bütünleşerek tatilini geçirmesini temenni ediyorum”

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yarıyıl tatiline girilecek olması dolayısıyla, “Tüm öğrencilerimizin yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumasını, kış ayının güzelliklerinin farkına vararak doğayla, çevreyle bütünleşerek tatilini geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Gün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir coşku ve heyecanla başladığımız 20212022 eğitimöğretim yılının birinci dönemini pandemiye rağmen yüz yüze ve sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. İlimizde öğrenim gören öğrencilerimiz, karnesini alarak tatile girecek. Her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde de Erzincan’ın eğitimde yükselen ivmesine verdikleri özverili katkıdan dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okulaile birliği üyelerine teşekkür ediyorum.

Karnelerin eğitim öğretimin adeta bir “Z Raporu“ olduğunu söyleyebiliriz. Hem çocuklarımız, hem öğretmenlerimiz hem de velilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde kendilerini değerlendirmeleri, eğitim sürecinin gelişmesi ve zenginleşmesinde etkili olacaktır. İnanıyorum ki ebeveynlerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi başarıları ile değerlendirip yüreklendirecek. Öğrencilerimizi başarısızlıkları ile sıralayıp kırıp dökmek bizim yöntemimiz olamaz. Zira bugün alınan karneler, çocuklarımızın bir dönem boyunca göstermiş oldukları performanslarının belgesidir. Onların kişiliklerini zedeleyici tutum ve davranışlarından kaçınmalıyız. Daha başarılı olmaları için çocuklarımızı teşvik etmeliyiz, yol göstermeliyiz.

Geleceğimizi inşa etmek ve hayal ettiğimiz bir dünyada sonraki nesillere iyi bir yaşam bırakmak istiyorsak veliler, öğretmenler ve yöneticiler olarak geleceğimize ve çocuklarımıza olan borcumuzu ödemeliyiz. Bunun için anne babalar, öğretmenler ve tüm eğitim dünyası olarak el ele vermemiz gerekir. Her bir öğrencinin ruhuna dokunarak gül yetiştiren bir insanın hevesi ve güzel ahlakı tamamlamaya gelmiş bir ruhun erdemi ile ortak bir bilinçle hareket edeceğimize duyduğumuz inanç bizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 20212022 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminde karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlıklı, huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum.”

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