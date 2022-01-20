Kardan kapanan evinin yolu iş makinesiyle açıldı, hastaneye ulaştırıldı

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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde rahatsızlanan Gülbahar Sarak (43), kardan kapanan evinin yolu iş makinesiyle açılınca sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Onurlu köyünde rahatsızlanan Gülbahar Sarak'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Paletli araç ile hastaya müdahale için yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan eve gelemedi. Bunun üzerine Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti. İş makinesiyle 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden açıldı ve sağlık ekipleri köye ulaştı. İlk müdahalenin ardından Gülbahar Sarak, sağlık görevlilerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-01-20 17:02:52



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