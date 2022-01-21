Komandolar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Refahiye’de komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, ilçenin yüksek kesimlerine ulaşarak, yaban hayvanları için belirledikleri yerlere yem ve yiyecek bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.