Erzincan’da su kuşu sayımı yapıldı

Erzincan’da 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımları Ekşisu Sazlıkları Sulak alanında gerçekleşti.

Türkiye'de yer alan farklı ekosistemlerde yayılış gösteren türlerin envanter, izleme ve koruma çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve STK’ların da desteğiyle yürütülmekte. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), 1967 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen küresel bir organizasyon olan Uluslararası Su Kuşu Sayımları’nın (International Waterbird Census IWC) bir parçası olarak Türkiye'de de her yıl düzenli olarak yapılıyor. Sayımlar, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştiriliyor. Her yıl ortalama 175 türe ait 20 milyon su kuşu sayımı yapılıyor. Sayımların en önemli özelliği ise sahip olduğu uzun dönemli bakış açısı. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımların uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olduğu belirtiliyor. Yetkililer tarafından KOSKS aracılığıyla uluslararası bir araştırmanın Türkiye ayağı gerçekleştirilerek, birçok su kuşu türünün küresel popülasyonları hakkında bilgi sahibi olunduğu aktarılıyor.

Bu kapsamda Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanındaki Kuş Gözlem Kulesinde kış ortası su kuşu sayımı yapıldı.

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