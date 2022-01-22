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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odaları Başkanları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

Ziraat Odaları Başkanları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Geyik başkanlığında, Çayırlı, Üzümlü, Tercan, İliç ilçeleri Ziraat Odası Başkanlarının katılımıyla, Ziraat Odaları Başkanları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
İlçe Ziraat Odaları Başkanlarının katılımları ile yapılan koordinasyon kurulu toplantısında Erzincan’da tarımı ilgilendiren konular görüşülerek bazı karar alındı. Gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Odası Başkanları tarafından alınan karalar ise şu şekilde;
“1Tarımsal üretimin temel unsurunu oluşturan maliyetlerin artmasının bir sonucu olarak bitkisel üretim alanlarında ilimiz genelinde azalmalar olacağından dolayı, özellikle motorin, gübre ve tohum birim fiyatlarında üretimin devamı için gerekli tedbirlerin alınması ve konuyla ilgili birimler ile gerekli görüşmelerin yapılması.
2İl Koordinasyon Kurulu olarak artan girdi maliyetlerine karşılık, mazot ve yem bitkisi desteklerinin de girdi maliyetlerine göre oransal olarak artırılması gerektiği görüşünde hem fikir olunduğu ve alınan kararlar doğrultusunda ilimiz genelinde bir çalışmanın başlatılması ve bu kapsamda gerekli teşebbüslerin yapılmasına ve konuya ilişkin olarak alınan kararların ilimiz kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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