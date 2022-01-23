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Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

İHA

Erzincan'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendikleri sabaha doğru anlaşılan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendikleri sabaha doğru anlaşılan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesinde ikamet eden İbrahim Tan ve ailesi, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 kişilik aile zehirlendiklerini sabaha karşı fark ederek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tan ailesi, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişilik ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği Erzincan çevrelerinde kuvvetli (1020 cm), yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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