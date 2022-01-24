Yolda mahsur kalanlara asker ve polisten çorba ikramı

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalanlar için jandarma ve polis ekipleri, çorba ikramında bulundu.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas E80 kara yolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunda 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi'nde mahsur kalanlara, jandarma ve polis ekipleri çorba ikramında bulundu İkram edilen sıcak çorbalarla içlerinin ısındığını söyleyen Kerim İrem, "Allah, devlete zeval vermesin. Sıcak çorba çok iyi geldi" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-01-24 15:58:54
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.