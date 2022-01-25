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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 projeye 29 milyon TL destek

İHA

18 projeye 29 milyon TL destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmiş olan Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı2’nin değerlendirme süreçleri sona erdi.
Program kapsamında et, süt, arıcılık, tabi kaynaklar, turizm ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 18 firmaya finansman desteği sağlanacak. Yapılacak yatırımlar için ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla kullandırılacak kredilerin finansman giderleri KUDAKA tarafından karşılanacak.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 18 projenin öngörülen yatırım tutarı yaklaşık olarak 29 milyon TL. Program kapsamında başarılı projelere ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla 3 ay ödemesiz, 24 ay vadeli kredi imkânı sağlanmış olacak.
Program kapsamında desteklenen projelerin uygulamaya geçmesi ile birlikte Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölgede ürün ve hizmet çeşitliliğinde artış sağlanacak. Ayrıca yapılacak yatırımlar vesilesiyle yaklaşık 300 kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor. Program kapsamında bölgeye ihracat potansiyeli olan ve kaynak verimliliği sağlayan yeni yatırımlar kazandırılmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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