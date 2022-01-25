Seracılara kar uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, seralarda tarımsal üretim yapan çiftçileri kar yağışı ile ilgili tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Erzincan’da sebze yetiştiriciliğinde yoğun olarak kullanılan plastik örtülü yüksek ve alçak seralarda kış aylarında yağan kardan ve esen rüzgârdan zarar görmemesi için üreticilerin daha dikkatli olmaları yönünde yetkililer uyarıda bulundu. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aşırı kar yağışlarında sera konstrüksiyonunda zarar meydana gelmemesi için sera üstünde bulunan karların temizlenerek kar yükünün azaltılması gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Sera içerisinde hafif çaplı soba yakılarak iç sıcaklık artırılmalı böylece yağan kar ısınan havayla eriyerek seranın kardan zarar görmesi engellenmelidir. Ayrıca mini sprink sulama sistemiyle naylon üzerine belli aralıklarda yerleştirilen sulama başlıklarıyla sulama yapılarak karın sera üzerinde birikmeden erimesi sağlanmalıdır. Çok yoğun kar yağması durumunda yukarıda belirtilen hususların yerine getirilememesi halinde sera üst naylonunun kesici bir aletle (falçata) kesilerek kar yükünün seraya zarar vermesi engellenmelidir. Çünkü bir serada asıl işletme maliyetini ana karkas oluşturmakta olup sera naylonunun değişimi maliyet olarak demir aksama göre çok daha ucuz ve ekonomiktir. Bir diğer çevresel faktörlerden olan rüzgârın seralara zarar vermemesi için, seraların tüm kapı pencere ve havalandırmalar kapalı tutularak seraların rüzgârlardan yıkılması önlenmelidir" denildi.

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