Erzincan’da kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kar yağışı

İHA

Erzincan'da aralıklı kar yağışı sürüyor.

Erzincan’da kar yağışı

Erzincan’da aralıklı kar yağışı sürüyor.
Meteoroloji Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 26 Ocak 2022 tarihi saat 03.00'dan 27 Ocak 2022 tarihi saat 14.00'a kadar Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklenmekte.
Beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski ve yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
Kardan beyaz örtüyle kaplanan kentte karla mücadele çalışmaları sürüyor.

“Meteoroloji'den 24'ü turuncu, 9'u sarı kodlu olmak üzere 33 il için kar uyarısı”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 33 il için kar uyarısında bulunuldu.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.
Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan- Erzurum kara yolu TIR kazası nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan- Erzurum kara yolu TIR kazası nedeniyle 1 ...
Çayırlı’da doğalgaz sıkıntısı
YEREL HABERLER Çayırlı’da doğalgaz sıkıntısı
Erzincanlıların kar ve buzla imtihanı Karlı zemin altında buz tutan yolda yürümeye çalışan vatandaşlar düşmekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Erzincanlıların kar ve buzla imtihanı Karlı zemin ...
Seracılara kar uyarısı
YEREL HABERLER Seracılara kar uyarısı
Minik öğrenciler gelenek ve görenekleri yaşayarak öğreniyor
YEREL HABERLER Minik öğrenciler gelenek ve görenekleri yaşayarak ...
18 projeye 29 milyon TL destek
YEREL HABERLER 18 projeye 29 milyon TL destek
Jandarmadan yolda mahsur kalanlara yardım
YEREL HABERLER Jandarmadan yolda mahsur kalanlara yardım
Erzincan’da kar ve tipiden 401 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 401 köy yolu ulaşıma ...
Girlevik şelalesi, kış aylarında karla bir başka güzel
YEREL HABERLER Girlevik şelalesi, kış aylarında karla bir başka ...
Yolda mahsur kalanlara asker ve polisten çorba ikramı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalanlara asker ve polisten çorba ikramı
Yolda kalan TIR şoförleri, kar altında halay çekti
YEREL HABERLER Yolda kalan TIR şoförleri, kar altında halay çekti
Yolda kalan TIR şoförleri, kar altında halay çekti
YEREL HABERLER Yolda kalan TIR şoförleri, kar altında halay çekti
Tercan’da sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Tercan’da sokak hayvanlarına mama desteği
Refahiye jandarmadan kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı
YEREL HABERLER Refahiye jandarmadan kar nedeniyle yolda bekleyenlere ...
İliç Kaymakamı Demirkol görevine başladı
YEREL HABERLER İliç Kaymakamı Demirkol görevine başladı
Arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
YEREL HABERLER Arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
Erzincan’da kar ve tipi, karayolu, demiryolu ile havayolu ulaşımını aksattı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipi, karayolu, demiryolu ile ...
Erzincan’da olabilecek afetlere karşı 24 saat mesai
YEREL HABERLER Erzincan’da olabilecek afetlere karşı 24 saat mesai
Sokak hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yem bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.