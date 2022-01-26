Erzincan’da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

Erzincan’da yolcu otobüsünün bagajında İran uyruklu yolcuya ait valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, saat 02.00 sıralarında Erzurum Erzincan kara yolu üzeri Akyazı uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste 45 numaralı koltukta yolculuk yapan İran uyruklu S.K.’nın eşyaları narkotik köpeğinin de desteğiyle kontrol edildi.
S.K’ya ait bagajdaki valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.