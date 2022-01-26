Kar yığınları şehir merkezi dışına taşınıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da karla mücadele ekipleri kar küreme çalışmalarının ardından yol ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir merkezi dışına taşıyor. Ekipler ana caddelerde biriken kar yığınlarının trafikte problem teşkil etmemesi için çalışmalarını gece saatlerinde başlattılar.

Karla mücadele ekipleri bu kapsamda Merkez Çarşısı, Kelkit Durakları, Buğday Meydanı, Eski Sanayi, Yeni Sanayi, Ali Kemali Caddesi ve Ordu Caddesinden alınan kar kütlelerini mücavir alan dışına taşıdılar.

Kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte tekrar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına yoğunluk veren ekipler yağışların bitmesinin ardından kar kütlelerinin taşıma çalışmalarını yeniden başlatacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.