“Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” Vali Makas’ın deklanşöre basmasıyla başladı

Erzincan’da bu sene ilki düzenlenen “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” Vali Mehmet Makas’ın deklanşöre basmasıyla başladı.

Erzincan’ın tanıtımı için ulusal ve uluslararası platformda “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” fotoğraf yarışmasının düzenlendiğini kaydeden Vali Makas, Terzibaba Türbesinde ilk fotoğrafı kendisi çekerek komite başkanı olarak yarışmanın startını verdi.

Vali Makas, Erzincan’ın tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleri ile turistik yönlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasının amaçlandığı sanatsal etkinlik kapsamında fotoğraf severlerin buluştuğunu belirtti.

Organizede büyük emek sarf eden Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak’a da teşekkür eden Vali Makas, fotoğraf tutkunlarına başarılar diledi.

“Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” için Türkiye’nin değişik illerinden 500’e yakın fotoğraf severin kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Ankara’dan Erzincan’a gelen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun temsilcisi Sami Türkay’da, “Erzincan’da bulunmaktan mutluyum. Türkiye’de foto maratonların tarihi çok eski sayılmaz. Bugüne kadar çığ gibi büyüdü. Kentlerin tanıtımı için çok önemli bir etkinlik. Erzincan için bu maraton iyi bir fırsattır” dedi.

Kente gelen fotoğraf severlerin 4 gün boyunca çektikleri fotoğraflar daha sonra jüri tarafından değerlendirilecek.

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