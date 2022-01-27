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Kar yağışı ve tipiden 5 saatte paletli ambulansla alınıp, hastaneye ulaştırıldı 

DHA

Kar yağışı ve tipiden 5 saatte paletli ambulansla alınıp, hastaneye ulaştırıldı 


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Refahiye ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde rahatsızlanan Murat Sevinç (69), kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 saatlik çalışma sonucu ulaşılarak, paletli ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü. 
Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı köyünde rahatsızlanan Murat Sevinç´in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Sevinç için ekipler, paletli araç ile yola çıktı. Bölgede yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle paletli ambulansla köye ulaşamayan ekipler, Erzincan İl Özel İdaresi'nden destek istedi. İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle açtığı yolda ilerleyen sağlıkçılar, 5 saat sonra hastanın bulunduğu köye ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Sevinç, paletli ambulansla alınarak, Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-01-27 10:40:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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