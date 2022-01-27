Kar yağışı ve tipiden 5 saatte paletli ambulansla alınıp, hastaneye ulaştırıldı 

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Refahiye ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde rahatsızlanan Murat Sevinç (69), kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 saatlik çalışma sonucu ulaşılarak, paletli ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.
Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı köyünde rahatsızlanan Murat Sevinç´in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan Sevinç için ekipler, paletli araç ile yola çıktı. Bölgede yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle paletli ambulansla köye ulaşamayan ekipler, Erzincan İl Özel İdaresi'nden destek istedi. İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle açtığı yolda ilerleyen sağlıkçılar, 5 saat sonra hastanın bulunduğu köye ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Sevinç, paletli ambulansla alınarak, Refahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-01-27 10:40:56
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