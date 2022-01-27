Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar 



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşılarını, paletli ambulansla köylerine ulaşarak, uyguladı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 250'ye yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezlerine gelemeyenlerin Covid-19 aşılarını yapabilmek için paletli ambulansları devreye soktu. Ekipler, kara ambulanslarının ulaşamadığı yerlere paletli ambulanslarla giderek, en uzak noktalara dahi ulaşıp, Covid-19 aşısı uyguluyor.

Kemah'a bağlı, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Kerer köyüne giden sağlık ekipleri, yaptırmak isteyenlere Covid-19 aşısı uyguladı. Hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen Dursun İnce (87), karlı yolları aşıp, gelen sağlık ekibine teşekkür ederek, "Ayağına kadar gelmiş. Bundan daha büyük hizmet var mı?" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-01-27 10:58:38



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