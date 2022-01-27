İlkokul müdürleri ile genel değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da ilkokul müdürleri ile genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan Lisesi toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında, Şube Müdürü Abdulvahap Terece, Şube Müdürü Hasan Güneş ve ilkokul müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesinde yakın zamanda emekli olacak olan Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Engin Özdemir'e 41 yıl boyunca Erzincan’da eğitime hizmet vermiş olması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, emekli olan okul müdürlerine, Engin Özdemir ve il eğitimine katkı sağlayan, emekliye ayrılan tüm personele teşekkür ederek bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Düzenlenen toplantıda, bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokulların, okul öncesi kayıt durumları, öğrencilerin ve ailelerinin rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri, “Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı'nda” temel eğitimi ilgilendiren hususların tavsiye kararlarının uygulanması, kitap okuma sayısının artırılması, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi, okul veli işbirliği, okullardaki öğretmen ve personelin durumları, okullarda kullanılmayan eşyaların işe yarar şekilde başka kurum veya okullarla paylaşılması konuları ele alındı.

Aziz Gün, toplantı sonrasında tüm katılımcılara, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.