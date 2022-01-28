Çayırlı’da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı merkez Atatürk mahallesi, Sanayi sokakta meydana gelen olayda Mahmut A.’ya ait evde sobadan sızan karbonmomoksit gazından 2 kişi zehirlendi. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine ikamete sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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