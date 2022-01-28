Erzincan’da "Kurtuluş" konulu konferans verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin tarafından "Kurtuluş" konulu konferans verildi.

13 Şubat Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin tarafından "Kurtuluş" konulu konferans verildi.

İl Müftülüğü toplantı Salonunda düzenlenen konferansa; Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Seyit Ali Arslan, İl Müftüsü Burhan Çakır, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programda Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin tarafından katılımcılara sunum eşliğinde Erzincan’da Ermeni mezalimi ve Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşuna yönelik konferans verildi.

Konferansın ardından Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı tarafından Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin’e teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.