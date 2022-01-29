Erzincan’da kar yağışı ve soğukların etkili olduğu bugünlerde koyunların kuzulama dönemi başladı.

Her yıl kasım ayı ve bahar döneminde yaşanan kuzu doğumları, Erzincan’da bu sene ocakta başladı.

Kemah ve İliç ilçelerinde yoğun kar yağışı ve soğukların iyice hissedildiği bugünlerde başlayan koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı.

Yetiştiriciler, kışın başlayan doğumlara dikkat edilmediği zaman birçok kuzunun telef olabileceğini belirtti.

Yaylada kurdukları seyyar ağılda küçükbaş hayvan yetiştiren Şavak aşiretinden küçükbaş hayvan yetiştiricileri, gün boyu yeni doğan kuzulara vakit harcadıklarını belirtti.

Yeni doğan kuzuların süt emme alışkanlığı edinmesi ve koyun yavrusunu tanıyana kadar başlarında beklediklerini dile getiren yetiştiriciler, "Hayvanlarımızdan daha çok verim almak için kış aylarında merkezi yerlere geliyoruz. Burada seyyar ağıllar yaptık ve hayvanlarımızı besliyoruz. Havaların soğuk olmasıyla kuzuların doğma dönemi de başladı. Dışarıdaki yemliklere hayvanların yemini koyuyoruz. Daha sonra hayvanları tekrar içeri alıyoruz. Zaten gün boyu çok yoğunuz." dedi.

Hayvanları yemledikten sonra yeni doğan kuzularla ilgilendiklerini ifade eden küçükbaş hayvan sahipleri, "Çünkü havalar soğuk ve kuzuların telef olmaması için çok dikkatli davranıyoruz. Gece devamlı ağılları gezerek yeni doğan kuzuları kontrol ediyoruz. Bazı kuzuların annesi ölüyor. Burada farklı yöntemlere başvuruyoruz ve ikiz getiren koyunun yanına vererek süt emmesini sağlıyoruz. Bazen de doğuran koyunun kuzusu ölüyor. İkiz getiren başka bir koyunun yavrusunu yanına getirerek kuzuyu beslemesini sağlıyoruz. Şimdi başlayan kuzu doğumları Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. O vakte kadar bütün koyunlar doğmuş oluyor." ifadelerine yer verdiler.

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