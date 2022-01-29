Erzincan ili bağımlılıkla mücadele teknik kurulu toplantısı düzenlendi

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Erzincan’da “Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurul Toplantısı” düzenlendi.

Toplantı Erzincan’da bulunan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyesi kamu ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, 20222023 uyuşturucu ile mücadele il eylem planı, 2022 yılı uyuşturucu ile mücadele faaliyet planı ve 2022 yılı davranışsal bağımlılıklar ile mücadele planı, ulusal strateji belgesi ve eylem planları paralelinde değerlendirilerek revize edilip yeni eylem planları oluşturuldu.

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