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Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da dereler buz tuttu.

Geceleri hava sıcaklığının eksi 29 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu, uzunca buz sarkıtları oluştu. Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.

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