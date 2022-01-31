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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İHA

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan’da çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı.
Erzincan ve çevrelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri ve Can Erzincan Avcılar Kulübü üyelerince yaban hayatına destek olmak için buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze, mama gibi gıdalar doğaya bırakıldı. Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.
Son olarak Erzincan’ın bin 600 rakımlı Mecidiye mevkiinde çalışma yapan ekipler, doğanın çocuklara bırakılacak en önemli miras olduğunu vurguladı.
Can Erzincan Avcılık Kulübü Başkanı Yücel Bingöl bu tür etkinlere devam edeceklerini bildirerek, “Zor şartlarda doğadaki hayvanları yemleme programımız. Bu etkinliği rutin hale getirdik. İmkânlarımız doğrultusunda doğa hayvanlarına elimizden geldikçe yemlemeye çalışıyoruz. Özellikle bayanları ve çocukları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yabani hayvan doğaseverliği ön plana çıkartıp hayvan severleri de bu tür etkinliklere davet ediyoruz. Kar yağışı doğa şartları dolayısıyla bu hayvanlara biz yeşillik, buğday ve yaban hayvanlarında tilki gibi hayvanlar için de köpek maması bıraktık. Bu tür etkinlikler muhakkak ki yapılması gereken şeyler. Çünkü doğadaki hayvan sahipsiz. Sahiplenmek lazım. Sürdürülebilir avcılık taraftarıyız. Muhakkak ki doğa olamazsa doğaseverde olmaz. Doğa olmazsa avcı da olmaz. Doğa olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu doğadaki toprak ve yabani hayat bizim değil bizim çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi ve mümkün mertebe biz bir mekanizmayı hareket ettirmeye çalışıyoruz. Devamında diğer arkadaşlarımız da ferdi olarak da bu yemlemeyi yapabilirler. Şu an Erzincan’da aşağı yukarı 7080 santimetre kar var. Elimizden geldikçe bunları yapmaya çalışacağız” dedi.
Avcı Aynur Bingöl ise “Arkadaşlarla böyle bir etkinliğe katılmaktan çok mutluyuz. Yabani hayvanların bu süreçte yemlenmesi için bu adımı atmak lazım diye düşünüyoruz. Kulüp olarak yapılan bu etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Böyle şeyleri bence herkesin yapması lazım. Bu zor şartlarda hayvanları yemlememiz lazım” diye konuştu.
Son olarak konuşma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman da gerçekleştirilen etkinliğin farkındalık oluşturmak için olduğunu söyleyerek, “Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak bizim asli görevlerimizden biri yaban hayatının desteklenmesi. İlimizde kış mevsimi yoğun geçtiğinden, kar yağışı yoğun olduğundan bu anlamda yaban hayatını besliyoruz. Bu besinlerimi arasında pazar artığı, buğday, et obur türler için köpek maması dağıtıyoruz. Ekmekleri dağıtıyoruz. Bu etkinliklerin asıl amacı aslında farkındalık oluşturmak. Halkımız da doğadaki türlere karşı bir duyarlılık oluşturarak herkesin bu yemlemeye destek vermesini sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.
Yemlerin bırakıldığı karla kaplı araziden kalabalığın ayrılmasından bir müddet sonra yaban hayvanlarının karınlarını doyurmak için geldikleri gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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