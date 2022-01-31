Belediye personelinden kan bağışı

Erzincan’da belediye personeli kan ihtiyacına dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu.

Erzincan Kan Merkezi, belediye binasında mobil bir ünite kurarak, gönüllü belediye personelinden çok sayıda kan topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Erzincan Belediyesi olarak, Kızılay’a her zaman destek oluyoruz” dedi.

Erzincanlıların kan bağışı konusunda oldukça bilinçli olduğuna dikkat çeken Başkan Aksun, “Erzincan Belediyesi çalışanları bu konuda gönüllü oldular. Biz de Kızılay’a kan bağışında bulunmak için bir kampanya düzenledik” diyerek, belediye personeline teşekkür etti.

Başkan Aksun ayrıca Erzincan halkına seslenerek, “İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Çünkü kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. Erzincan halkından da Kızılay’ımıza her zaman kan bağışında bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

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