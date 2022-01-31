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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye personeli spor ve eğitimlerle formda kalıyor

İHA

İtfaiye personeli spor ve eğitimlerle formda kalıyor

İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiye personelleri, yangın, doğal afet, kurtarma durumlarına karşı formda kalmak amacıyla düzenli olarak spor faaliyetleri ve eğitimler yapmaya devam ediyor. İtfaiye personelleri yangın ve afetlere daha etkin müdahale ve fiziksel dayanıklılığı arttırmak için günlük spor antrenmanlarını düzenli olarak yapıyor.
Her türlü afete karşı canı pahasına mücadele eden İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için de formda kalmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sadece Erzincan’da değil ülkenin farklı noktalarında da meydana gelen orman yangını, deprem ve sel gibi doğal afetlerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde de afet bölgelerine her türlü desteği veren İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri spor faaliyetleri ve eğitimlerle formda kalıyor. İtfaiye Müdürlüğü binasında bulunan spor salonunda gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve eğitimlerde itfaiye personelleri, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarını düzenli olarak yapıyor.
İtfaiye Müdürü Sami Karakaş; "67 personelimiz ile vatandaşlarımızın huzuru için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimizin formlarını koruması için de spor faaliyetlerimiz ve eğitim çalışmalarımızı rutin olarak sürdürüyoruz. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak her türlü duruma karşı hazır bir şekilde 7/24 görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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