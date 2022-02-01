Kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti

İHA

Kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti

Kar ve tipi dolayısıyla trafiğe kapanan ErzincanSivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde bekleyen onlarca sürücüye, jandarma ekiplerince sıcak çorba ikramında bulunuldu.
Erzincan'ı Sivas'a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. İmranlı Altköy ve Kuzkoy Gemecik köyleri arasında fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle KızıldağİmranlıZara güzergâhı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Kızıldağ mevkiinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle kara yolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı. Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.
Vatandaşlar jandarma ekiplerine dualar ederek teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerel gazeteler kırmızı alarmda
YEREL HABERLER Yerel gazeteler kırmızı alarmda
İtfaiye personeli spor ve eğitimlerle formda kalıyor
YEREL HABERLER İtfaiye personeli spor ve eğitimlerle formda kalıyor
Belediye personelinden kan bağışı
YEREL HABERLER Belediye personelinden kan bağışı
Sokak kedileri için 'Kemaliye evleri' modeli barınak
YEREL HABERLER Sokak kedileri için 'Kemaliye evleri' modeli barınak
Erzincan’da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor
Erzincan’da 2021 yılında 108 şirket kuruldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 2021 yılında 108 şirket kuruldu
Doğu Anadolu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini ...
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Erzincan’da "Sömestr Tatili Soru Kampı" düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da "Sömestr Tatili Soru Kampı" düzenlendi
Erzincan’da dereler buz tuttu
YEREL HABERLER Erzincan’da dereler buz tuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.