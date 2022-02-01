Kar ve tipiden kapanan karayolunun açılmasını bekleyenlere jandarma çorba ikram etti

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Kar ve tipi dolayısıyla trafiğe kapanan ErzincanSivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde bekleyen onlarca sürücüye, jandarma ekiplerince sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Erzincan'ı Sivas'a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. İmranlı Altköy ve Kuzkoy Gemecik köyleri arasında fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle KızıldağİmranlıZara güzergâhı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kızıldağ mevkiinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle kara yolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı. Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

Vatandaşlar jandarma ekiplerine dualar ederek teşekkürlerini iletti.

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