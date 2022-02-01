Sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Erzincan’da kar yağışının ardından köy yolları ulaşıma kapandı. Kentteki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekiplerini olumsuz hava şatları da durduramadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları ildeki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra olumsuz hava koşullarına karşı randevu şartı aramadan, aşı zamanı gelen köy sakinlerinin bulunduğu adrese giderek aşı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ekipler korona virüse karşı aşı olmak isteyen vatandaşlara aşı hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Bazı köy yollarında ilerlemekte güçlük çeken ekipler İl Özel İdaresinin de desteğiyle karlı yolları aşıyorlar.

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