Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım Değerlendirme Toplantısı Vali Mehmet Makas’ın katılımıyla yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum eşliğinde katılımcılara bilgilerin verildiği toplantıda; Erzincan’da bulunan tüm Meslek Liselerinde Mesleki Eğitim Merkezi Programının açıldığı belirtilerek, bu merkezlere başvuru için öncelikle kişinin en az ortaokul mezunu olması, bir işletmede fiilen çalışıyor olması ve çalıştığı iş yerinde usta öğreticilik belgesi bulunan bir kişi olması gerektiği ifade edildi.

Mesleki Eğitim Merkezi Programı kapsamında; Haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmede beceri eğitimi yaparak Meslek Lisesi Diploması ile birlikte çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi ile kendi işini kurma imkânı, yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu herkes için kayıt imkânı, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta, 9, 10, ve 11. sınıfta asgari ücretin en az %30’u kadar maaş, 12. sınıfta ise asgari ücretin en az %50’si kadar maaş, 33 alan 181 dalda mesleki eğitim fırsatı gibi pek çok imkan ve avantajın olduğu vurgulanarak, ayrıca 4 Şubat 2022 tarihine kadar Erzincan Mesleki Eğitim Merkezine ve tüm Meslek Liselerine başvuru yapılması halinde yıl kaybı olmadan 20212022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime devam edilebileceği belirtildi.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, yapılan çalışmalar dolayısıyla il milli eğitim ve meslek eğitimdeki yöneticilere teşekkür ederek; “Sanatkârlarımızın mesleklerini devam ettirecek, milletimizin ihtiyacı olan mesleklerin de hayata tutunmalarını sağlayarak, milletimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Mesleki eğitim projesi de böyle bir proje. Bu projeyi yaparken sanatkâr insan yetiştirmek. Lise diplomasının yanında kişiyi çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesini alabileceği bir konuma getirmek amacıyla bu mesleki eğitim programını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Öyle bir nesil yetiştiriyoruz ki bu nesil çok kaliteli ve güzel işler yapacak. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkartacaktır.” dedi.

Program karşılıklı sorucevap bölümü ile sona erdi.

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