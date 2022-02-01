Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

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Erzincanlı şehit Uğur Fetih Özdemir’in babası Lütfü Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da İnönü Bulvarı’nı Dikmen Caddesi’ne bağlayan Merasim Sokak’ta, askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Uğur Fetih Özdemir’in babası Lütfü Özdemir hayatını kaybetti.

Lütfü Özdemir’in cenazesi Camii Kebir Camii’nde öğlen namazının ardından kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan Vali Mehmet Makas, Özdemir ailesine taziyede bulunarak sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

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