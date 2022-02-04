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Erzincan’da eğitim kurumu müdürleri kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Erzincan’da eğitim kurumu müdürleri kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında, Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleşti.
Erzincan Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda, 20212022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapılarak, ikinci dönem yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçelerde görev yapan okul kurum müdürleri, çevrimiçi olarak katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, gündem maddeleri üzerinden yaptığı toplantının başlangıcında, öğrencilerin okula devam durumları, sınıf başına düşen öğrenci sayısı konusunda bilgiler paylaştıktan sonra, eğitim öğretimin birinci döneminin genel değerlendirmesi ile ilgili olarak herhangi önemli bir sorunla karşılaşmadıklarını okul ve kurumlarda ikinci dönem başlangıcında yapılacak toplantılarda eğitime dair yapılacak çalışmaların tüm detaylarıyla ve titizlikle ele alınması gerektiğini ifade etti.
Aziz Gün, destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili olarak öğrencilerin devamlılıklarının takibinin yapılmasında okul idaresine önemli görevler düştüğünü belirterek özellikle 8 ve 12’nci sınıflarda bu hususun titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
GÜN, stratejik planında belirtilen hedeflere ulaşılması için sosyal etkinlik sayısının artırılması ve bunların sisteme işlenmesi Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri, Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri, TEKNOFEST Kutup Araştırmaları ve diğer tüm proje çalışmaları üzerinde durdu.
Pandemi kurallarının okullarda ve kurumlarda önemsendiğinden dolayı özellikle birinci dönem itibarıyla herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyerek bu durumun ikinci dönemde devam etmesi temennisinde bulunan Gün, zümre toplantılarının eğitimin düzenli yürümesi açısından önemli olduğunu, pansiyonların ikinci dönem başlangıcında eğitime hazır hale getirilmesi, belletmen öğretmenlerle ilgili yakın zamanda bir çalışma yapacaklarını, taşımalı öğrencilerle ilgili ciddi bir sorun olmadığını ve mesleki eğitim programına yönlendirmelerin öğrencilerin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.
Aziz Gün, Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı'nda alınan tavsiye kararlarının uygulanması, okul bazlı projeler, kitap okuma programları, kitap toplama ve kütüphanelerin güncellenmesi konusu ve bununla ilgili olarak Erzincan için bir değer olan, yazar Metin Tombul Okuma Programları yapılacağını söyledi. Personelin hizmet içi eğitim faaliyetleri sayısının artırılması okullar tarafından EBA portalında bulunan soru bankası havuzlarının kullanılması konusu üzerinde durdu.
Programın son bölümünde, seçmeli dersler konusuna iş güvenliği ve sağlığı, enerji verimliliği, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlar, Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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