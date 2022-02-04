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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kantin işletmecilerine eğitim verildi

İHA

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ildeki okullarda bulunan kantin işletmecilerine yönelik olarak hijyen ve mevzuat eğitimi verildi.

Erzincan’da kantin işletmecilerine eğitim verildi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ildeki okullarda bulunan kantin işletmecilerine yönelik olarak hijyen ve mevzuat eğitimi verildi.
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarından Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin katıldı.
Programda konuşan Murat Şahin, işletmecilere seslenerek, "Bildiğiniz üzere gıda dünyanın en stratejik unsurlarından biri durumundadır. Stratejik konuma sahip gıda sektöründe tüketicilerin özellikle de ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenilir, kaynağı belli, temizlik ve hijyen kurallarına uygun gıdaya ulaşması, ulaşımının sağlanması Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün kırmızı çizgisidir" dedi.
İl Müdürü Şahin okul kantinlerine yönelik denetimlerin 20212022 eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle sürdürüleceğini belirterek " Yılda en az iki defa denetlediğimiz okul kantin ve yemekhanelerinde işletme ve personel hijyeni yanında hammadde kabulünden itibaren gıdanın hazırlanması, depolanması ve satışı esnasında alınacak tedbirler ile oluşabilecek tehlikeler büyük ölçüde önlenebilmekte dolayısı ile gıda güvenliği ve hijyen kurallarını sizlerle birlikte tekrar altını çizmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden beklentimiz Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun olarak gıda satışı yapmanızdır. Çocuklarımızın güvenilir gıdaya ulaşımının sağlanması bizler kadar sizlerin de görevidir. Bunun yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartları da asla göz ardı edilmemeli, kantin bölgesinde bulunan çocuklarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları titizlikle sağlanmalıdır. Bu konuda azami hassasiyeti göstereceğinize olan inancım tamdır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.
İl Müdürü Murat Şahin'in konuşmasının ardından Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyyup Aytaç ve teknik elemanlar tarafından işletmecilere yönelik olarak teknik ve hijyen eğitimi verilirken, işletmecilerin sorularına da yanıt verildi.

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