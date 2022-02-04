Polislerden kuryelere bilgilendirme yapıldı

Erzincan’da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kuryelere kış şartlarında motosiklet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

2022 yılı Ocak ayında il merkezinde meydana gelen 22 yaralamalı kazadan 7 tanesinde tek taraflı olarak motokuryelerin yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçerek kazların azaltılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Erzincan’da yoğun olarak kurye çalıştıran iş yerlerine giden ekipler 25 kurye çalışanına kış şartlarında motosiklet kullanırken nasıl davranmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.