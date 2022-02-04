Samanlığına sığınan tilkiye kış bitene kadar bakacak



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da İsmail Kılıç, soğuk hava şartlarında samanlığa sığınan tilkiye kış bitene kadar bakacağını söyledi.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Tercan ilçesine bağlı Başgöze köyünde yaşayan İsmail Kılıç´ın samanlığına tilki sığındı. Tilkiye karnını doyurması için yiyecek veren Kılıç, zamanla onunla yakınlık kurdu. Saman çuvallarının arasında kendine yer bulan tilki, burada yaşamaya alıştı. Her gün tilkiye yiyecek verirken, onunla sohbet ettiğini belirten İsmail Kılıç, havalar ısınına kadar onu samanlıkta tutacağını söyledi.

Köye gelen Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e durumu anlatan İsmail Kılıç, "Havalar soğuduğunda, geldiğimde samanlıkta yatıyordu, çok acıkmıştı. Ben bu tilkiyi besleyerek kendime alıştırdım. Artık her gün yemeğini vermek zorundayım. Yaza kadar ben ona bakacağım, umarım o da benim hindi ve kazlarıma dokunmayacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-02-04 13:21:47



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