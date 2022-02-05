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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar ve buz düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı

İHA

Erzincan'da kar ve buzlanma sebebi ile düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandı.

Kar ve buz düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı

Erzincan’da kar ve buzlanma sebebi ile düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandı.
Tüm ülke genelinde yaşanan son yılların en yoğun kar yağışında meydana gelen buzlanma, yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor. Pek çok insan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda yürürken kayıp düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerinde düşmelere bağlı kırık, çıkık ve burkulma vakalarında artış yaşandığı gözlemlendi. Kar yağışı nedeniyle buzlanmaya bağlı olarak yaşanan düşmelerde en fazla el bileği, parmaklar, kalça, omuz ile omuz çevresi ve ayak bileği kırıkları meydana geldi. Uzmanlar, karlı zeminde yürürken özellikle kısa ve küçük adımlar atılması gerektiğine vurgu yaparak vatandaşları uyardı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nizamettin Koçkara ise, ekimkasım aylarında görülen ortopedik vakaların aralıkocak aylarında hem arttığını hem de kırılan yahut çatlayan bölgelerin değişkenlik gösterdiğini, daha basit kırık vakaları görülmeye başlandığını belirterek, kaymaya bağlı düşmelere karşı uyarılarda bulundu. Koçkara, "Kışın çok sert geçmesiyle ve çok yoğun kar yağışıyla beraber havaların soğuk olması buzlanmalara neden oluyor. Buna bağlı bizim gördüğümüz düşmeye bağlı yaralanmalar mevcut. İlimizde tek hastane olmamız sebebiyle bölgemizde ve çevremizde ki bütün yaralanmaları biz gideriyoruz ve dolayısıyla bu kar ve buzlanmaya bağlı yaralanmalarda ki değişikliğe vakıfız. Bize başvuran hastaların önemli bir kısmının yolda yürürken karlı, buzlu zeminde düşmeye bağlı yaralanmalar olduğunu görüyoruz. Bunun için bir takım önerilerimiz olacak tabii ki. Karda yürürken, özellikle buzlu havalarda yürürken kısa ve küçük adımlar atılması gerekiyor. Ellerin cepte olmaması gerekiyor. Dengemizi sağlayabilecek şekilde ellerimiz dışarıda olmalı ve mevsime uygun kaygan zemine dayanıklı ayakkabıları tercih etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz EkimKasım aylarına göre hastanemize başvuran hastaların aralık ve ocak ayında ki hasta başvuru sayısıyla bir kıyaslama yaptığımız zaman karlı ve buzlu zeminde yürüme esnasında kayma ve düşmelerin sayı olarak arttığını tespit ettik ve bu artışın da belki biraz dikkatsizlik belki mevcut kış şartlarında buzlu zeminin olmasından olduğunu düşünebiliriz. Bu konu da ki hasta sayısının artışı ve kırıkların da buna bağlı artışı el, kol, bacak yaralanmalarının da artışı bir takım önlemleri almayı gerektiriyor. Yürürken elleri dışarıda tutarak yürümek, olabildiğince kısa ve küçük adımlarla yürümek ve basılan zemini iyice kontrol ederek biraz ihtiyatlı, tedbirli olmak bu konu da önemlidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Motokurye olarak çalışan ve buzlanma sebebiyle kaza yaparak yaralanan Deniz Arslan, kolunu alçıya aldırdıktan sonra, "Malum Erzincan bölgesi kar yağışının yoğun olduğu yerler. İnsanların, özellikle sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ben de motokurye olarak çalışıyorum. Motorum ile beraber kaydım düştüm. Bu buzlu ve karşı günlerde daha da dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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